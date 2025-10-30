Компания из Воронежской области стала призером премии «Экспортер года»

Директор Воронежского центра информационного обеспечения агропромышленного комплекса Иван Подгорнов отметил, что «Благо» является стратегическим партнером региона в экспорте масложировой продукции и активно развивает свои производственные мощности в области. В этом году экспорт продукции холдинга вырос более чем в 1,5 раза, а экспорт подсолнечного масла достиг рекордных 150 млн долларов, начиная с 2022 года.