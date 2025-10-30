Компания из Воронежской области стала призером премии «Экспортер года»

Холдинг «Благо» из Воронежской области по производству растительного масла и побочной продукции завоевал второе место в номинациях «Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса» и «Новая география» Всероссийской премии «Экспортер года». Конкурс проводился в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.
Всего премия присуждалась в 20 номинациях. Лучшие экспортеры России были определены из числа победителей в федеральных округах. Группа компаний «Благо» стала лучшей в Северо-Западном федеральном округе, а общее количество заявок по стране в этом году достигло 1570.
Отметим, семь заводов «Благо» улучшили показатель 2023 года на 17%, экспортировав более 380 тыс. тонн растительного масла и побочной продукции. Лидерами по объемам отгрузок в прошлом году стали Китай, ОАЭ и Индия.
Директор Воронежского центра информационного обеспечения агропромышленного комплекса Иван Подгорнов отметил, что «Благо» является стратегическим партнером региона в экспорте масложировой продукции и активно развивает свои производственные мощности в области. В этом году экспорт продукции холдинга вырос более чем в 1,5 раза, а экспорт подсолнечного масла достиг рекордных 150 млн долларов, начиная с 2022 года.
Напомним, для того чтобы стать участником национального проекта и получать консультации по действующим мерам поддержки, следует обратиться в Воронежский областной центр информационного обеспечения агропромышленного комплекса по телефону: 8 (473) 212−74−61.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.