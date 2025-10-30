В Гродно после рейда МАРТ приостановлена работа четырех магазинов

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно приостановлена работа четырех магазинов после рейда МАРТ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.
В ходе внеплановых проверок торговых точек в Гродно, функционирующих в низком ценовом сегменте, специализирующихся на продаже товаров легкой промышленности, выявлен ряд нарушений.
В частности, в магазине на улице Славинского обязательный перечень товаров был выполнен лишь на 2,3%. Аналогичные проблемы выявили и в торговой точке на проспекте Я. Купалы. Также установлены факты продажи товаров без обязательной информации для покупателей.
В магазинах на улице Санаторной, 1 и улице О. Соломовой, 82 не хватало 29% и 35,3% обязательных товаров (отсутствовало 62 позиции из 215 и 67 позиций из 190), ряд наименований продавалось без необходимой для потребителя информации.
Работа всех четырех точек приостановлена до 5 ноября.
Рейд прошел и в Минской области. В поселке Дружный Пуховичского района Минской области в трех из пяти магазинов нашли 17 наименований товаров на сумму порядка Br200 с истекшим сроком годности. Например, в одном из магазинов продавали гель-лак, срок годности которого закончился еще в 2023 году.
В МАРТ отметили, что субъектов хозяйствования ждут меры административного воздействия. Соответствующие материалы направлены в Гродненский и Минский облисполкомы. -0-