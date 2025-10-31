Ричмонд
Лажуа рассказал, почему выбрал именно омский «Авангард»

По его словам, внёс огромный вклад в решение внёс главный тренер «ястребов» Ги Буше.

Источник: Om1 Омск

Защитник омского «Авангарда» Максим Лажуа признался, что на выбор клуба во многом повлиял Ги Буше. Об этом он рассказал в интервью для портала КХЛ. Главный тренер «ястребов» был абсолютно уверен, что 27-летний канадский хоккеист будет успешен в составе команды.

Игрок отметил, что ранее уже работал с Буше. «Действительно, Буше внёс огромный вклад в моё решение. Мы работали немало с ним вместе, я под его руководством играл в “Оттаве”, и в “Торонто” он был моим тренером. У нас есть хорошее взаимопонимание», — заявил Лажуа.

Он также поделился, что ранее ему поступало предложение от другого клуба КХЛ. «Да, “Спартак” высылал мне контрактное предложение, как и несколько других клубов лиги. Но, как я уже сказал, это было важное решение не только в хоккейном, но и в жизненном плане, мне нужна была уверенность, и факт присутствия здесь Буше сыграл в пользу “Авангарда”. И, кстати, я сейчас вижу, что Ги нисколько не обманул ни в чём, к нам все относятся просто великолепно», — сказал хоккеист.