Лажуа рассказал, почему выбрал именно омский «Авангард»

Он также поделился, что ранее ему поступало предложение от другого клуба КХЛ. «Да, “Спартак” высылал мне контрактное предложение, как и несколько других клубов лиги. Но, как я уже сказал, это было важное решение не только в хоккейном, но и в жизненном плане, мне нужна была уверенность, и факт присутствия здесь Буше сыграл в пользу “Авангарда”. И, кстати, я сейчас вижу, что Ги нисколько не обманул ни в чём, к нам все относятся просто великолепно», — сказал хоккеист.