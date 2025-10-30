Национальное Агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) отзывает с продажи куриные яйца производства SRL SPERANȚA из-за обнаруженной в них сальмонеллы.
Причина и подробности отзыва уточняются. Потребителей просят вернуть товар обратно в магазины.
ANSA отзывает с продажи куриные яйца производства SRL SPERANȚA. Фото: соцсети Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
ANSA отзывает с продажи куриные яйца производства SRL SPERANȚA. Фото: соцсети.
Читайте также:
В то время, как президент Санду приглашает европейцев посмотреть на нищету в Молдове, в престижном израильском издании выходит статья о красотах Сорок: И это несмотря на то, что госструктуры просто «отшивали» журналиста.
Вместо того, чтобы рекламировать красоты и достопримечательности Молдовы, президент страны приглашает посетить её руины (далее…).
Равнодушие граждан — форма протеста против безразличия нынешних властей Молдовы: Тело человека может пролежать во дворе Кишинева целый день — никому до этого нет дела.
Корреспондент «КП» в Молдове стали свидетелем вопиющего случая и не смог смолчать (далее…).
Молдаванку нашли мёртвой в гостинице в Италии: Установлено, что смерть настигла ее 10 дней назад — все это время тело находилось в номере.
Местные карабинеры пытаются найти ее родственников (далее…).