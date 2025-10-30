В Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса «Сохранение с приспособлением»

Торжественное подведение итогов конкурса «Сохранение с приспособлением» состоялось 15 октября в административно-деловом квартале «Невская ратуша» в Санкт-Петербурге. Приспособление объектов культурного наследия к современному использованию способствует развитию привлекательности таких мест для туристов, что соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в городском комитете по инвестициям.
«Сохранение исторического наследия и поддержка культуры — одно из направлений программы “10 приоритетов развития Санкт-Петербурга”. Достижение целей этого приоритета осуществляется при активном участии инвесторов. Когда задумывался конкурс, мы ставили перед собой задачу сделать так, чтобы потенциальные инвесторы по-другому посмотрели на объекты культурного наследия Петербурга — очень разные, сложные и интересные, — и увидели образ будущего, сформированный благодаря талантливым работам молодых специалистов», — отметил председатель комитета по инвестициям Иван Складчиков.
Заявки на участие в конкурсе подали более 50 проектных команд и индивидуальных участников — студентов ведущих петербургских вузов, специализирующихся в сфере дизайна, строительства, реконструкции и реставрации архитектурного наследия. По итогам на оценку жюри были отобраны 24 проекта, из которых выбрали 9 лучших работ в 3 номинациях.
Например, в номинации «Лучший из лучших» все призовые места заняли команды студентов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. На первом месте — проект приспособления Дачи Г. А. Лесснера, на втором — главного здания с палисадником и оградой в составе «Комплекса бывшей Удельной больницы с территорией и зелеными насаждениями», на третьем — Дачи Н. М. Кочкина.
Каждый проект оценивался по семи критериям. Среди них — учет исторических особенностей возникновения и использования объекта, полнота и целесообразность идеи по приспособлению, применение в проекте энергоэффективных материалов и технологий, качественное изучение локации и ее особенностей и другие.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.