Более 300 крымских специалистов приняли участие в медицинской конференции

Научно-практическая конференция «Акушерство, гинекология и репродуктивная медицина. Взгляд экспертов» прошла 17 октября в Симферополе в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». В мероприятии приняли участие более 300 специалистов, включая врачей-ординаторов и студентов, сообщили в правительстве Республики Крым.
Конференция была посвящена актуальным вопросам организации службы родовспоможения, профилактики и лечения патологий у беременных, обсуждению оптимальных методов диагностики гинекологических заболеваний.
Спикерами выступили ведущие специалисты в области акушерства и гинекологии, анестезиологии и реаниматологии не только из республики, но и других субъектов страны, с которыми крымские специалисты сотрудничают и обмениваются опытом в течение многих лет. В ходе конференции были также проведены практические мастер-классы.
Отметим, подобные мероприятия способствуют непрерывному профессиональному росту работников, что, в свою очередь, ведет к повышению качества и доступности медицинской помощи для жителей Крыма.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.