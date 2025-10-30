Ричмонд
ГД во втором чтении приняла закон об отработках для студентов медвузов

Госдума одобрила закон, предлагающий введение полностью целевого обучения в ординатуре.

Источник: Комсомольская правда

Государственная дума РФ во втором чтении приняла законопроект об обязательных отработках для студентов медицинских вузов в госучреждениях. Об этом сообщает «ДумаТВ».

В рамках инициативы предлагается сделать 70% мест на программах специалитета вузов целевыми, в то время как остальные останутся бюджетными. При этом закон предусматривает введение 100% целевого обучения в ординатуре.

При этом студенты, обучающиеся за счет государственного бюджета, должны будут подписать договоры с заказчиками в медорганизациях и ведомствах, чтобы отработать в них три года после окончания обучения.

Ранее KP.RU сообщал, что Минздрав России предложил сделать целевыми все бюджетные места по основным программам высшего медицинского и фармацевтического образования.