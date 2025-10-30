Мерц и Эрдоган серьёзно повздорили на глазах у публики: что стало камнем раздора

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган серьезно повздорили на глазах у публики. Поводом для перепалки стал конфликт в секторе Газа. Политики устроили перепалку в ходе совместной пресс-конференции, которая проходила в турецкой республике.
Один из корреспондентов задал вопрос Мерцу, как он относится к действиям Израиля и поощряет ли такое Германия. При этом он затронул тему нацистского прошлого ФРГ. «Не боитесь ли вы, что история вновь осудит вас за то, что вы стоите не на той стороне?» — спросил представитель СМИ.
«Германия стоит рядом с Израилем с момента его основания. Германия всегда будет на его стороне», — заявил немецкий глава.
При этом Мерц подчеркнул, что Германия уже давно отошла от фашистской политики. Он добавил, что не все решения еврейского государства по душе правительству ФРГ.
Эрдоган же возмутился подобным высказываниям и сразу начал оспаривать слова Мерца. Он заявил, что поступки Израиля ни что иное, как настоящее истребление палестинцев.
«То, что творят израильские военные в Газе, — это не война, это геноцид. Разве вы, как Германия, этого не видите? Разве вы, как Германия, не следите за этим?» — поинтересовался турецкий лидер.
Напомним, в начале октября президент США Дональд Трамп объявил о достижении первой части соглашения между Израилем и Хамас по разрешению ситуации в секторе Газа. Позже в Египте стороны окончательно подписали полный договор об урегулировании конфликта.