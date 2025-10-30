Мерц и Эрдоган серьёзно повздорили на глазах у публики: что стало камнем раздора

Один из корреспондентов задал вопрос Мерцу, как он относится к действиям Израиля и поощряет ли такое Германия. При этом он затронул тему нацистского прошлого ФРГ. «Не боитесь ли вы, что история вновь осудит вас за то, что вы стоите не на той стороне?» — спросил представитель СМИ.