В Санкт-Петербурге завершают благоустройство сквера Блокадников

Благоустройство сквера Блокадников скоро завершат в Выборгском районе Санкт-Петербурга в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городском комитете по благоустройству.
На территории уже установлены новые скамейки, урны и вазоны для цветов, частично заменено покрытие дорожек на гранитную плитку. Также специалисты приступили к озеленению: в сквере высадят березы, кедровый стланик, гортензии, спирею и кизильник, а также многолетние травы.
Отметим, зеленая зона на площади Мужества получила свое название в 2010 году по инициативе ветеранов. В сквере регулярно проходят памятные мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне.
Всего в этом году в Санкт-Петербурге благоустроят более 50 общественных пространств. Среди них — сквер Десантников, Смоленский, Федоровский и Джазовый скверы, третья очередь Линейного парка.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.