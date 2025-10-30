«Бизнес терпит убытки, чиновники радуются»: Дмитриев объяснил, почему ЕС запретил экспорт унитазов в РФ

Российский лидер подчеркнул, что подобные шаги имеют в своей основе исключительно политическую, а не экономическую подоплеку. Он выразил уверенность в том, что инициаторы этих ограничений рано или поздно осознают всю неразумность и ошибочность своей позиции. Также президент уточнил, что, несмотря на значительный характер других ограничительных мер, они не смогут оказать существенного влияния на общее экономическое состояние России. Владимир Путин констатировал, что данные действия являются лишь попыткой оказать давление на Москву, однако российская экономика продолжает демонстрировать высокий уровень устойчивости и стабильности.