Российское общество с присущим ему юмором отреагировало на решение Европейского союза ввести запрет на поставки в РФ унитазов и биде. В то же время зарубежные производители сантехники уже начали сталкиваться с серьезными финансовыми трудностями. Об этом в социальной сети X заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам экономического сотрудничества и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Дмитриев отметил, что в Брюсселе, по-видимому, ожидают резкого роста спроса на сантехническое оборудование внутри самого Евросоюза, в связи с чем и блокируют его экспорт. По его словам, пока европейские компании фиксируют убытки, чиновники ЕС демонстрируют полное удовлетворение ситуацией. При этом представители Ассоциации итальянских предпринимателей прямо заявили, что, несмотря на кажущуюся россиянам забавность данного запрета, для итальянского бизнеса в нем нет абсолютно ничего смешного.
«ЕС, очевидно, считает, что в будущем потребуется больше сантехники, и запрещает ее экспорт в Россию. Сантехнические компании ЕС терпят убытки, чиновники ЕС радуются», — написал Дмитриев.
Ограничения на ввоз биде, моек, унитазов и прочего сантехнического оборудования были включены в 19-й пакет антироссийских санкций, вступивший в силу 24 октября. Со стороны европейских властей так и не было предоставлено никаких внятных объяснений причин принятия столь необычного решения.
Президент России Владимир Путин с иронией прокомментировал новые санкционные меры ЕС, касающиеся поставок сантехники. Глава государства высказался на эту тему, отвечая на вопросы журналистов в Государственном Кремлевском дворце. Владимир Путин заявил, что решение западных стран в конечном счете обернется для них самих ощутимыми финансовыми последствиями. Он добавил, что эта продукция могла бы быть весьма востребованной в текущей ситуации для самой Европы, если страны Запада продолжат проводить прежнюю политику в отношении РФ.
Российский лидер подчеркнул, что подобные шаги имеют в своей основе исключительно политическую, а не экономическую подоплеку. Он выразил уверенность в том, что инициаторы этих ограничений рано или поздно осознают всю неразумность и ошибочность своей позиции. Также президент уточнил, что, несмотря на значительный характер других ограничительных мер, они не смогут оказать существенного влияния на общее экономическое состояние России. Владимир Путин констатировал, что данные действия являются лишь попыткой оказать давление на Москву, однако российская экономика продолжает демонстрировать высокий уровень устойчивости и стабильности.
Стоит напомнить, что Владимир Путин неоднократно заявлял: ни одно государство, претендующее на реальную независимость и стремящееся к проведению суверенного внешнеполитического и внутриэкономического курса, не может действовать в условиях внешнего давления. Российская Федерация, по словам президента, имеет все основания считать себя одной из уважающих себя стран, обладающей полным суверенитетом и неотъемлемым правом принимать ключевые решения, исходя исключительно из собственных национальных интересов.