Названы сроки запуска православного мессенджера «Зосима»

По словам разработчиков, это будет первое подобное приложение со строжайшим запретом ненормативной лексики и аморального контента. Первые сообщения о разработке необычного мессенджера появились еще два года назад. Изначально «Зосиму» позиционировали как интернет-площадку сбора заявок для проекта по восстановлению церквей. Подробнее о соцсети и для чего ее создают в России — в материале «Вечерней Москвы».