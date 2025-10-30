Названы сроки запуска православного мессенджера «Зосима»

Ранее появившаяся в магазине приложений Google Play тестовая версия православного мессенджера «Зосима» больше не доступна для загрузки. В настоящее время приложение дорабатывается, его планируется представить в 2026 году. Об этом сообщил президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов.
— Это была тестовая версия, ее скачали, протестировали. Сейчас приложение недоступно, его дорабатывают. Оно будет снова доступно уже в следующем году, — приводит его слова РИА Новости.
Еще в сентябре Агапов сообщил, что регистрация в православной социальной сети была временно ограничена после того, как первые две тысячи человек начали пользоваться приложением.
По словам разработчиков, это будет первое подобное приложение со строжайшим запретом ненормативной лексики и аморального контента. Первые сообщения о разработке необычного мессенджера появились еще два года назад. Изначально «Зосиму» позиционировали как интернет-площадку сбора заявок для проекта по восстановлению церквей. Подробнее о соцсети и для чего ее создают в России — в материале «Вечерней Москвы».