Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине ТЦК используют машину скорой помощи для мобилизации

Отмечается, что это не первый случай использования автомобиля скорой для подобных целей: аналогичная практика была зафиксирована в Одессе.

Источник: Аргументы и факты

В Днепропетровске сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) во время проведения мобилизационных мероприятий используют автомобиль скорой помощи. Об этом сообщает издание «Страна».

«В Днепре сотрудники ТЦК занимаются мобилизацией на автомобиле немецкой скорой помощи», — говорится в публикации Telegram-канала издания.

Отмечается, что это не первый случай использования автомобиля скорой для подобных целей: аналогичная практика была зафиксирована в Одессе.

Ранее сообщалось, что в здании военкомата в городе Кременчуг произошла стрельба.