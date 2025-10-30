На Украине ТЦК используют машину скорой помощи для мобилизации

В Днепропетровске сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) во время проведения мобилизационных мероприятий используют автомобиль скорой помощи. Об этом сообщает издание «Страна».
«В Днепре сотрудники ТЦК занимаются мобилизацией на автомобиле немецкой скорой помощи», — говорится в публикации Telegram-канала издания.
Отмечается, что это не первый случай использования автомобиля скорой для подобных целей: аналогичная практика была зафиксирована в Одессе.
Ранее сообщалось, что в здании военкомата в городе Кременчуг произошла стрельба.