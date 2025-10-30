Появились кадры задержания туапсинца, пытавшегося вступить в терсообщество

Управление ФСБ России по Краснодарскому краю опубликовало видеозапись с моментом задержания жителя Туапсе, который планировал присоединиться к запрещенной террористической организации «Легион “Свобода России”»*.
Установлено, что ранее в этом году местный житель вышел на связь с представителем террористической организации и выразил желание присоединиться к ней.
Силовики задержали мужчину, когда тот планировал отправиться в Донецк для вступления в ряды организации.
В отношении него были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (покушение на участие в деятельности организации, признанной террористической), а также по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Фигуранта приговорили к восьми годам лишения свободы.
* Организация признана в Российской Федерации террористической и запрещена.