Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры задержания туапсинца, пытавшегося вступить в терсообщество

Мужчина был приговорен к 8 годам колонии строгого режима.

Источник: Аргументы и факты

Управление ФСБ России по Краснодарскому краю опубликовало видеозапись с моментом задержания жителя Туапсе, который планировал присоединиться к запрещенной террористической организации «Легион “Свобода России”»*.

Установлено, что ранее в этом году местный житель вышел на связь с представителем террористической организации и выразил желание присоединиться к ней.

Силовики задержали мужчину, когда тот планировал отправиться в Донецк для вступления в ряды организации.

В отношении него были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (покушение на участие в деятельности организации, признанной террористической), а также по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Фигуранта приговорили к восьми годам лишения свободы.

* Организация признана в Российской Федерации террористической и запрещена.