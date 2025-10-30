В Костромской области завершается благоустройство парка «Железнодорожник»

Благоустройство парка «Железнодорожник» подходит к концу в городе Буй в Костромской области. Работы ведутся в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов.
Специалисты уже выполнили большую часть запланированного. На территории появились прогулочные дорожки, детский городок, столы для настольного тенниса и шахмат. Особое внимание уделили безопасности: под всеми игровыми и спортивными объектами уложили современное резиновое покрытие. В дальнейшем специалисты завершат установку электроосвещения и озеленение территории.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.