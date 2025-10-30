Ричмонд
В Петербурге к проекту «Первая профессия» присоединились более 100 учащихся

Программа стартовала в колледже автоматизации производства.

Программа «Первая профессия» стартовала в колледже автоматизации производства Санкт-Петербурга в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети». В этом учебном году обучение пройдут более 100 школьников, сообщили в городском комитете по образованию.

Проект дает молодежи возможность получить первую профессию, инженерные навыки и свидетельство о присвоении квалификации по итогам обучения. Инициатива направлена на повышение престижа технических специальностей и развитие у детей инженерного мышления.

В этом учебном году для школьников доступны три направления: чертежник-конструктор при поддержке компании «АСКОН Северо-Запад», слесарь механосборочных работ при поддержке предприятия «СМАРТ Автоматизация» и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования при поддержке компании «Россети Ленэнерго».

Занятия уже начались, они проходят в лабораториях образовательно-производственного полигона «Центр инженерных компетенций». Учащиеся осваивают работу с современным промышленным оборудованием и инструментами. В конце учебного года участников ждет итоговая аттестация, на которой они презентуют свои технические проекты представителям промышленных предприятий и получат экспертную оценку приобретенных навыков.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.