ФТС: Метод уплаты утильсбора за машины из стран ЕАЭС не менялся

Российские таможенные органы не меняли подхода к проверке уплаты утилизационного сбора за транспорт, в том числе в отношении автомобилей, которые ввозят в страну из стран ЕАЭС. При этом в результате проверок количество выявленных нарушений за последнее время возросло, и наиболее частой причиной доначисления утильсбора является нарушение его расчета. Об этом в четверг, 30 октября, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

Представители ведомства отметили, что формула, по которой рассчитывают утильсбор, используют только в отношении транспортных средств, которые задекларировали на территории государств-членов ЕАЭС с использованием декларации на товары. К этим случаям относятся и те, если декларацию подали для присвоения статуса товара Союза на транспортные средства, которые произвели на территории государств-членов ЕАЭС.

— Напоминаем о необходимости при планировании приобретения транспортного средства, расчете утилизационного сбора и предоставлении документов в таможенные органы проявлять должную осмотрительность и осторожность, — передает Telegram-канал ФТС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ФТС обязала владельцев 30 тысяч автомобилей марок Hyundai, Kia и Skoda, которые привезли в Россию из Казахстана за последний год, доплатить утилизационный сбор — сумма варьируется от 750 тысяч до 3,5 миллиона рублей.