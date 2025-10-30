ФТС: Метод уплаты утильсбора за машины из стран ЕАЭС не менялся

Российские таможенные органы не меняли подхода к проверке уплаты утилизационного сбора за транспорт, в том числе в отношении автомобилей, которые ввозят в страну из стран ЕАЭС. При этом в результате проверок количество выявленных нарушений за последнее время возросло, и наиболее частой причиной доначисления утильсбора является нарушение его расчета. Об этом в четверг, 30 октября, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.