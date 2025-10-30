«Мама, возьми у них рецепт!» Нашли школу, где спрос на местную еду у детей высокий

Дети признаются, что покупают газировку и всякие вкусняшки после школы, но не из-за того, что плохо кормят, а потому, что кто-то идет потом на дополнительные занятия. «Еда и дома, и в школе вкусная», — практически хором отвечают одиннадцатиклассники. Из любимых блюд в столовой у ребят — котлета с картошкой или гречкой, плов, пельмени. Рис, кстати, в школе готовят рассыпчатым. Девушки смеются, мол, если не хочется пюре или риса, чтобы сберечь фигуру, на помощь всегда придут мальчики, которые не откажутся от двойной порции. В школьной столовой питаются и учителя, если напишут заявление до начала учебного года. А в прошлом году в СШ № 1 Фаниполя приходили представители Комитета госконтроля. Нарушений не нашли.