«Мама, возьми у них рецепт!» Нашли школу, где спрос на местную еду у детей высокий

В последние дни снова спорят о школьном питании. Комитет госконтроля провел проверки и выяснил, что в некоторых учебных заведениях невкусная еда, много продуктов идет в отходы. Есть и другие вопросы. Корреспонденты «7 дней» отправились в среднюю школу № 1 Фаниполя, чтобы изучить меню и работу пищеблока, а также поговорить с детьми и родителями. Что школьники просят повторить дома и на самом ли деле без газировки и сухариков никак?
Ребенка в столовую надо завлечь.
Средняя школа № 1 — крупнейшая в спутнике столицы — Фаниполе. Здесь 1,3 тыс. учеников. По дороге встречаем двух старшеклассников с бутылками газировки и чипсами. Не стали пугать детей вопросом: «Ребята, а что, в школе не кормят?», но о встрече рассказали директору Анне Холопице.
— А почему не спросили? Надо спрашивать, — с ходу отвечает Анна Владимировна. — Если у ребят есть карманные деньги, они купят себе сухарики, напитки и чипсы. А вот ссобойки дети в школу почти не носят, только если у них какое-то заболевание.
В 2023 году СШ № 1 Фаниполя (одна из 23 во всей стране) приняла участие в пилотном проекте Министерства образования по организации новой системы школьного питания. Цель — снизить количество выброшенной в мусор еды, достигающего в некоторых учреждениях 70%! Фанипольчане разработали свое меню, скрупулезно продумали его состав, запускали анкеты для детей и родителей, чтобы изучить предпочтения. Так родилась идея несложных салатов и выяснилось, что детям интересен порционный консервированный горошек.
— Год мы буквально не выходили из школьной столовой, — вспоминает Анна Владимировна. — Сами хотели посмотреть, что же получится из затеи. Отталкиваясь от перечня блюд, составили меню и линейку необходимых продуктов, потому что школьное питание должно быть сбалансированным. Для нас пилотный проект закончился удачно. Мы каждый день считали процент отходов, их доля не превышала 12%.
С другой стороны, детей в столовую еще нужно завлечь.
Директор утверждает: именно из их учреждения пошла запеканка «Зебра», когда на противень выкладывается творог, а затем творог с какао. «Зебра» выглядит привлекательно, и ее едят! После окончания пилотного проекта школьное меню не меняли, да и продукты продолжают закупать по тендерам: только охлажденные куры и мясо. Отдельной строкой идут пельмени, которые готовят специально, без перца и усилителей вкуса. Схема закупок сложнее, но в финансовом плане стоимость питания по пилотному проекту не отличается от обычного.
— В документах к тендерам указываем, что нужна тазобедренная или лопаточная часть свинины кусками не менее 4 кг. И мне привозят хорошее охлажденное мясо, — рассказывает Анна Владимировна. — Один раз ошиблись. Позвонила поставщикам — ровно через час привезли то, что надо. Я хочу, чтобы у моих детей все было самым лучшим — вкусным, полезным и качественным.
С этим согласны родители. Две дочери мамы Анжелики учатся в четвертом и шестом классах СШ № 1.
— Дочки очень любят пельмени, которые в школе готовят раз в десять дней. Все дети голосовали за них, — рассказывает женщина. — Я вам скажу больше, они могут дома не есть пельмени или рыбу, а в школе — с удовольствием. Мало того, говорят: «Мама, сходи в школу и возьми у них рецепт!». Такая же ситуация с кисло-сладким салатом из капусты, девочки часто пытаются приготовить такой же дома.
Школьное питание выверенное и полезное, считает мама. По ее мнению, в проблеме немного виноваты сами родители, которые дают детям карманные деньги. А ребенок сразу идет в магазин и покупает газировку с сухариками. От этого перекуса и аппетит пропадает.
Одна из главных должностей в школе — повар.
— Повар должен быть человеком, который любит детей и свою работу, — подчеркивает директор школы. — Мне кажется, людям, которые с душой относятся к делу, было обидно, когда всех вместе после проверок упрекнули в непрофессионализме и других нарушениях.
В СШ № 1 работают трое поваров IV-V разрядов и трое кухонных рабочих.
— Проблема в том, что повара сегодня не найти, — признается Анна Холопица. — Я за своих держусь обеими руками. По штатному расписанию у меня должно быть шесть поваров и четыре рабочих.
Шеф-повар V разряда Анастасия Зеленко работает в школьной столовой последние 10 лет. До этого трудилась в сельской и признается, что разница колоссальная.
— Там порядка ста человек, здесь больше тысячи. Прихожу на работу в пять — полшестого утра, ухожу в шесть, — рассказывает она. — Иду вечером домой, ног не чувствую.
По словам собеседницы, школьники любят блюда из курицы, плов, оладьи из картофеля, пиццу, куриное филе по-фанипольски в сыре. Такие кушанья, как гуляш, они немного не понимают. Сложнее всего с рыбой. Для младших классов из нее делают рыбную котлету «Фантазия» с добавлением свинины. Также в меню «Золотая рыбка» — обжаренное филе, которое по вкусу всем старшеклассникам.
Столовая в СШ № 1 Фаниполя располагается в помещении бывшего актового зала, который освободился после объединения двух зданий. Высота потолков здесь как в кинотеатре. Помещение чистое и аккуратное. Специально принюхиваемся: в воздухе витают ароматы еды, но совсем не запах столовой. Так пахнет дома из кухни, когда мама готовит обед. Рядом со столами ученики 11 «Б» — дежурные по столовой.
— Между тем, как кормили раньше и сейчас, — огромная разница. В прошлом еда бывала холодной, а сейчас она всегда горячая. Даже очень, — рассказывает Назар Гецманчук.
— За 11 лет сервис стал более презентабельным, — уверена Анна Черныш. — Раньше не так много старшеклассников питались в столовой. Но в последние годы вырос спрос на местную еду.
Дети признаются, что покупают газировку и всякие вкусняшки после школы, но не из-за того, что плохо кормят, а потому, что кто-то идет потом на дополнительные занятия. «Еда и дома, и в школе вкусная», — практически хором отвечают одиннадцатиклассники. Из любимых блюд в столовой у ребят — котлета с картошкой или гречкой, плов, пельмени. Рис, кстати, в школе готовят рассыпчатым. Девушки смеются, мол, если не хочется пюре или риса, чтобы сберечь фигуру, на помощь всегда придут мальчики, которые не откажутся от двойной порции. В школьной столовой питаются и учителя, если напишут заявление до начала учебного года. А в прошлом году в СШ № 1 Фаниполя приходили представители Комитета госконтроля. Нарушений не нашли.
Звенит звонок на перемену. В столовую потоком заходят ученики — почти 150 человек. На следующем перерыве придет еще столько. Дети едят с удовольствием. Какие-то 7−10 минут, и ребята потянулись сдавать пустые тарелки. На вопрос, что было вкуснее всего, они почти поголовно отвечают: котлеты с картошкой, пюре, картошка и салат. Пюре? Мы попробовали школьную еду. Котлеты именно такие, как любит ребятня, а пюре и салат — реальные шедевры вкуса.
И сразу вспоминаются слова заместителя председателя Комитета государственного контроля Андрея Лобовича:
— Когда директор школы сам непосредственно проверяет организацию питания, сам на постоянной основе посещает пищеблок, контролирует работников, то в таких школах этих проблемных вопросов практически не возникает.
Повар должен любить детей и свою работу.
Алексей ГОРБУНОВ,
газета «7 дней».-0-
