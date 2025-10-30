В Калининграде открыли уникальный центр когнитивного здоровья

С помощью оборудования и новейших методик в центре смогут лечить различные когнитивные расстройства, которые, в том числе, могут являться следствием таких серьезных заболеваний, как болезнь Альцгеймера, инсульт и других. В центр можно обратиться в рамках госгарантий, согласно показаниям и критериям отбора по направлению от невролога. Важно, что диагностику и лечение когнитивных нарушений пациенты получат у специализирующихся на этом направлении ведущих российских экспертов в сфере неврологии, психиатрии, не выезжая за пределы области.