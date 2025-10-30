В Калининграде открыли уникальный центр когнитивного здоровья

Центр когнитивного здоровья открыли в клинико-диагностическом центре Балтийского федерального университета имени И. Канта в Калининграде в соответствии с задачами нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья». Медучреждение в подобной комплектации появилось в стране впервые, сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
«Открытие такого уникального центра — стратегически важный шаг. Он призван внедрять научные достижения в практику здравоохранения, сохранять человеку память и мышление. Убежден, что центр станет местом, где рождаются новые открытия, работающие на то, чтобы качество жизни в регионе и его интеллектуальный потенциал постоянно возрастали», — отметил на открытии центра губернатор области Алексей Беспрозванных.
С помощью оборудования и новейших методик в центре смогут лечить различные когнитивные расстройства, которые, в том числе, могут являться следствием таких серьезных заболеваний, как болезнь Альцгеймера, инсульт и других. В центр можно обратиться в рамках госгарантий, согласно показаниям и критериям отбора по направлению от невролога. Важно, что диагностику и лечение когнитивных нарушений пациенты получат у специализирующихся на этом направлении ведущих российских экспертов в сфере неврологии, психиатрии, не выезжая за пределы области.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.