В Кузбассе учащиеся колледжа посетили предприятие по добыче угля

Учащиеся по специальности «Обогащение полезных ископаемых» в Березовском политехническом техникуме в Кузбассе посетили предприятие по добыче угля «Барзасское товарищество». Экскурсия была организована в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации Березовского городского округа.
После инструктажа по технике безопасности учащиеся отправились в производственные помещения, где начальник цеха обогащения Владислав Безотецкий провел для них познавательную экскурсию.
Будущие специалисты посетили кабинет медицинского осмотра, склад угля, плавучую насосную станцию и диспетчерскую, где наблюдали за автоматизированной системой управления производством. В сушильно-топочном отделении им продемонстрировали процессы обезвоживания и подготовки угля к транспортировке. В конце экскурсии ее участники увидели, как происходит отгрузка готовой продукции в железнодорожные вагоны.
Учащиеся высоко оценили уровень организации производства и современные технологии, применяемые на предприятии. Полученные знания станут ценным опытом для их будущей профессиональной деятельности.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.