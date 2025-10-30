В лицее № 623 Санкт-Петербурга прошел кулинарный мастер-класс

Кулинарный мастер-класс провели на базе лицея № 623 имени И. П. Павлова в Выборгском районе Санкт-Петербурга в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в управлении социального питания.
Мероприятие было посвящено приготовлению песочного печенья. Под руководством опытных поваров «Комбината питания Нева» школьники погрузились в мир кулинарии. Они научились правильно смешивать ингредиенты, узнали секрет рассыпчатого теста и вырезали фигурки с помощью специальных форм. Также специалисты комбината рассказали детям о важности здорового питания и правильного рациона. Завершился мастер-класс чаепитием.
«Главная цель таких мероприятий — не просто накормить ребенка в школе, а привить ему культуру питания, показать, что полезная еда может быть вкусной и ее приготовление — это увлекательный творческий процесс», — отметили представители предприятия.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.