Николай Дроздов поделился с Life.ru скромными планами на Новый год

Телеведущий Николай Дроздов рассказал, как будет праздновать Новый год. Скромными планами он поделился с журналистами, в том числе с корреспондентом Life.ru, во время выступления в национальном центре «Россия» на тему «Жажда открытий: как полюбить науку и найти свой путь».