DPA: суд в ФРГ признал невменяемым афганца, напавшего на людей с ножом

Земельный суд города Ашаффенбург (Бавария) постановил поместить 28-летнего афганца, совершившего в январе 2025 года нападение с ножом на прохожих в городском парке, в психиатрическую клинику. Об этом сообщает агентство DPA.
Суд признал подсудимого невменяемым на момент совершения нападение. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, у мужчины диагностирована параноидальная шизофрения, вследствие чего он не подлежит уголовной ответственности. Решение пока не вступило в законную силу.
Напомним, 22 января в парке Ашаффенбурга афганец напал с ножом на прохожих. В результате трагедии погибли 41-летний мужчина и 2-летний ребёнок, ещё трое получили ранения. Нападавший прибыл в Германию в ноябре 2022 года, но не получил статус беженца и был обязан покинуть её.
В июле также стало известно о том, что вооружённый ножом мужчина иранского происхождения напал на правоохранителей в немецком городе Лауф-ан-дер-Пегниц. Женщина-полицейский произвела предупредительный выстрел, а затем выстрелила ему в живот. Злоумышленник скончался.