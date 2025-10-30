DPA: суд в ФРГ признал невменяемым афганца, напавшего на людей с ножом

Напомним, 22 января в парке Ашаффенбурга афганец напал с ножом на прохожих. В результате трагедии погибли 41-летний мужчина и 2-летний ребёнок, ещё трое получили ранения. Нападавший прибыл в Германию в ноябре 2022 года, но не получил статус беженца и был обязан покинуть её.