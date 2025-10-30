Задержали свердловского адвоката, которая годами пряталась в другом регионе

Эпизод, который лег в основу уголовного дела, произошел в апреле 2016 года. Следствие считает, что Гончарова якобы получила миллион рублей от двух бизнесменов, которые хотели избежать привлечения к уголовной ответственности. Их обвиняли в вымогательстве. Эти деньги Гончарова, по мнению СК, должна была передать бывшему главу полиции Первоуральска Олегу Грехову, однако сумму женщина присвоила себе.