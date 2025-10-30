Задержали свердловского адвоката, которая годами пряталась в другом регионе

Елена Гончарова пряталась от силовиков в городе Шахты.
В Ростовской области задержали свердловского адвоката Елену Гончарову, которая четыре года скрывалась от силовиков. В 2021 году ее признали виновной в мошенничестве и приговорили к колонии. Подробности истории — в материале URA.RU.
Эпизод, который лег в основу уголовного дела, произошел в апреле 2016 года. Следствие считает, что Гончарова якобы получила миллион рублей от двух бизнесменов, которые хотели избежать привлечения к уголовной ответственности. Их обвиняли в вымогательстве. Эти деньги Гончарова, по мнению СК, должна была передать бывшему главу полиции Первоуральска Олегу Грехову, однако сумму женщина присвоила себе.
Против нее возбудили дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. 22 января 2021-го суд приговорил ее к лишению свободы на три года. Однако Елена не явилась на оглашение приговора. Ее объявили в федеральный розыск.
Адвоката поймали в городе Шахты (Ростовская область). «Она была задержана сотрудниками отдела розыска ГУФСИН по Ростовской области совместно с отделом розыска ГУФСИН нашего региона», — рассказали URA.RU в ГУФСИН по Свердловской области.