В Минске верующие посещают более 80 культовых объектов. Об этом во время заседания коллегии аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей рассказал начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Александр Лукьянов, передает корреспондент БЕЛТА.
На территории Минска действуют 153 религиозные общины. Преимущественное большинство общин относится к Белорусской православной церкви и Римско-католической церкви. В столице для верующих действует более 80 культовых объектов. И их количество растет. «Продолжается строительство 30 культовых объектов, из них 22 — православных объекта (церкви), 8 — римско-католических объектов», — сказал Александр Лукьянов.
Он напомнил, что новым культовым объектом стала открытая в этом году Армянская апостольская церковь. В мае ее освятил Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II.
Минский городской исполнительный комитет и предприятия, организации города ежегодно оказывают поддержку религиозным общинам в строительстве, реконструкции и реставрации культовых зданий.
Александр Лукьянов подчеркнул, что в столице представлено более 20 конфессий, и создана атмосфера взаимоуважения между верующими различных конфессий и государственными органами. Государство и религиозные организации сотрудничают в вопросах духовно-нравственного и патриотического воспитания и образования, миротворчества и благотворительности, заботы об улучшении физического и морального здоровья граждан. Представители религий работают с учреждениями здравоохранения, образования, культуры, территориальными центрами социального обслуживания и многими другими. Например, Минский городской социальный пансионат «Гармония» совместно с православными храмами реализует проект «Инклюзивная студия с открытым сердцем», направленный на укрепление традиций христианского милосердия, благотворительности. И подобных проектов в столице множество. -0-
