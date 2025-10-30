В Минске верующие посещают более 80 культовых объектов

Александр Лукьянов подчеркнул, что в столице представлено более 20 конфессий, и создана атмосфера взаимоуважения между верующими различных конфессий и государственными органами. Государство и религиозные организации сотрудничают в вопросах духовно-нравственного и патриотического воспитания и образования, миротворчества и благотворительности, заботы об улучшении физического и морального здоровья граждан. Представители религий работают с учреждениями здравоохранения, образования, культуры, территориальными центрами социального обслуживания и многими другими. Например, Минский городской социальный пансионат «Гармония» совместно с православными храмами реализует проект «Инклюзивная студия с открытым сердцем», направленный на укрепление традиций христианского милосердия, благотворительности. И подобных проектов в столице множество. -0-