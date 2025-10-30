Парк у «СКА Арены» в Петербурге признан лучшим объектом благоустройства

Парк, прилегающий к многофункциональному спортивному комплексу «СКА Арена» в Санкт-Петербурге, стал победителем в номинации «Лучший объект по благоустройству» XIV конкурса «Лидер строительного качества», сообщили в городском комитете по инвестициям. Парк создает комфортные условия для отдыха и культурного обогащения жителей и гостей Петербурга, что соответствует задачам нацпроекта «Семья».
Создание парка на прилегающем к спортивному комплексу земельном участке площадью более 12 гектаров предусмотрено концессионным соглашением по строительству «СКА Арены». Территория разделена на спортивную, фестивальную, прогулочную и семейную зоны.
Спортивная зона включает в себя площадки для игровых видов спорта, катания на скейтбордах, тренажеры, зону ГТО и спортивный павильон с раздевалками. Также там расположен открытый стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и трибунами для зрителей.
В семейной зоне расположены песочницы, игровые комплексы, качели с навесами. Фестивальная зона с амфитеатром и скамейками рассчитана на 1584 зрителя. На всей площади парка выполнено гранитное мощение дорожек и проездов, созданы набивные дорожки. На территории детских площадок уложено травмобезопасное покрытие. Для комфортного времяпровождения в парке установлены скамейки, деревянные шезлонги, велопарковки, навигационные и информационные стенды. Также в парке высажено около 800 лиственных и хвойных деревьев.
Отметим, при оценке объектов конкурсная комиссия учитывала наличие малых архитектурных форм, искусственных элементов садово-парковой композиции, зеленых насаждений, а также выполненное благоустройство.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.