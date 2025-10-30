Парк у «СКА Арены» в Петербурге признан лучшим объектом благоустройства

В семейной зоне расположены песочницы, игровые комплексы, качели с навесами. Фестивальная зона с амфитеатром и скамейками рассчитана на 1584 зрителя. На всей площади парка выполнено гранитное мощение дорожек и проездов, созданы набивные дорожки. На территории детских площадок уложено травмобезопасное покрытие. Для комфортного времяпровождения в парке установлены скамейки, деревянные шезлонги, велопарковки, навигационные и информационные стенды. Также в парке высажено около 800 лиственных и хвойных деревьев.