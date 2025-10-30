Йод не только в рыбе: названы привычные продукты, которые восполнят дефицит

Не только морская рыба и водоросли могут дать организму необходимый йод. Существуют и привычные продукты, которые тоже помогают восполнять дефицит микроэлемента, рассказала врач-эндокринолог Ольга Черницкая. Об этом пишет «Газета.Ru».
— Организм здорового человека содержит 15−20 мг йода, 70−80% из которого скапливается в щитовидной железе и служит необходимым компонентом для синтеза тиреоидных гормонов. Потребность в суточной норме йода составляет от 100 до 200 мкг, — пояснила врач.
Помимо морской рыбы, водорослей и рыбий жир, йод есть в яйцах, молочных продуктах, картофеле, фасоли, шпинате, ягодах и сухофруктах. Черницкая добавила, что полезно использовать йодированную соль, которая помогает восполнять дефицит микроэлемента.
Медик отметила, что содержание йода в пище снижается при длительном хранении и особенно при термической обработке — на 30−80%. Поэтому важно составить рацион с учетом этих потерь и при необходимости принимать добавки с йодом. Недостаток микроэлемента, как подчеркнула врач, может привести к развитию опасных заболеваний.