Йод не только в рыбе: названы привычные продукты, которые восполнят дефицит

Медик отметила, что содержание йода в пище снижается при длительном хранении и особенно при термической обработке — на 30−80%. Поэтому важно составить рацион с учетом этих потерь и при необходимости принимать добавки с йодом. Недостаток микроэлемента, как подчеркнула врач, может привести к развитию опасных заболеваний.