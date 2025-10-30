Дикобраз совершал набеги на огороды в Гомельской области. Откуда он взялся, рассказали в Минприроды

30 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В деревне Зябровка Гомельского района заметили дикобраза. Откуда появилось на юго-востоке Беларуси экзотическое животное, рассказали БЕЛТА в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Жители деревни столкнулись с необычным ночным воришкой — на их огородах был замечен дикобраз. Он регулярно наведывался полакомиться урожаем. Сельчане обратились в Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.
В результате проверки выяснилось: у дикобраза есть законный владелец — одна из усадеб в Речицком районе, откуда животное сбежало еще весной этого года и преодолело около 50 км.
«Дикобраз не является аборигенным видом для Беларуси и не включен в перечень охраняемых видов СИТЕС (Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. — Прим. БЕЛТА), поэтому он не подлежал обязательной регистрации в Минприроды», — пояснили в ведомстве.
«В настоящее время решается вопрос о возврате дикобраза законному владельцу. При этом специалисты должны проконтролировать, чтобы в дальнейшем животное содержалось в надлежащих условиях, соответствующих всем предъявляемым требованиям», — добавили в Минприроды. -0-