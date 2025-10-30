Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дикобраз совершал набеги на огороды в Гомельской области. Откуда он взялся, рассказали в Минприроды

Жители деревни столкнулись с необычным ночным воришкой — на их огородах был замечен дикобраз. Он регулярно наведывался полакомиться урожаем. Сельчане обратились в Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

30 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В деревне Зябровка Гомельского района заметили дикобраза. Откуда появилось на юго-востоке Беларуси экзотическое животное, рассказали БЕЛТА в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Жители деревни столкнулись с необычным ночным воришкой — на их огородах был замечен дикобраз. Он регулярно наведывался полакомиться урожаем. Сельчане обратились в Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В результате проверки выяснилось: у дикобраза есть законный владелец — одна из усадеб в Речицком районе, откуда животное сбежало еще весной этого года и преодолело около 50 км.

«Дикобраз не является аборигенным видом для Беларуси и не включен в перечень охраняемых видов СИТЕС (Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. — Прим. БЕЛТА), поэтому он не подлежал обязательной регистрации в Минприроды», — пояснили в ведомстве.

«В настоящее время решается вопрос о возврате дикобраза законному владельцу. При этом специалисты должны проконтролировать, чтобы в дальнейшем животное содержалось в надлежащих условиях, соответствующих всем предъявляемым требованиям», — добавили в Минприроды. -0-