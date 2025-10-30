Ричмонд
В Ростове сдают в аренду помещения в историческом здании бывшего Главпочтамта

Помещения памятника архитектуры в Ростове сдают от 275 тысяч до 1,2 млн рублей.

В Ростове сдают в аренду помещение памятника градостроительства и архитектуры — бывшее здание главпочтамта. Это следует из объявлений на популярном сайте.

Историческое трехэтажное здание в переулке Соборном, 24 является объектом культурного наследия. Особняк был построен в конце XIX века по проекту архитектора-инженера Смирнова.

Так, в одном из объявлений арендаторам предлагается помещение площадью 250 квадратных метров в цокольном этае за 275 тысяч рублей в месяц. А в другом речь идет о первом этаже, площадь там в три раза больше, а цена аренды — выше миллиона в месяц. Еще один офис на первом этаже, на 325 «квадратов» стоит 880 тысяч в месяц.

Добавим, почти век здание служило почтово-телеграфным учреждением. После перееезда Почтамта в 1998 году, здесь открылись магазины и офисы.

