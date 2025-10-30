Брат Максима Галкина* подал иск к Life из-за статьи о его бизнесе

Дмитрий Галкин, брат телеведущего Максима Галкина*, подал иск в московский суд против ООО «Диджитал Ньюс», которой принадлежит издание Life.ru, с требованием защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
В иске говорится, что 6 октября в интернете была опубликована статья с заголовком «Худеющий кошелек Галкиных: что происходит с оборонным бизнесом брата Максима». Именно этот материал и вызвал вопросы со стороны брата телезвезды.
— По мнению истца, [в статье] изложены не соответствующие действительности сведения, носящие порочащий Галкина Д. А. характер, — говорится в публикации.
По данным пресс-службы, подготовку дела к судебному разбирательству назначили на 20 ноября.
Еще одно громкое судебное разбирательство затронуло поп-короля российской эстрады — Филиппа Киркорова. Утром 27 октября стало известно, что компания по организации билетных касс подала против певца иск более чем на 7,6 миллиона рублей. Вечером того же дня адвокат Роман Кузьмин, работающий с Киркоровым, заявил, что причина нового крупного иска остается неизвестной, а сам истец не выходит на связь.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.