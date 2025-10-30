Брат Максима Галкина* подал иск к Life из-за статьи о его бизнесе

Еще одно громкое судебное разбирательство затронуло поп-короля российской эстрады — Филиппа Киркорова. Утром 27 октября стало известно, что компания по организации билетных касс подала против певца иск более чем на 7,6 миллиона рублей. Вечером того же дня адвокат Роман Кузьмин, работающий с Киркоровым, заявил, что причина нового крупного иска остается неизвестной, а сам истец не выходит на связь.