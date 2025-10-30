Антиутопия Симоньян стала книгой месяца

«Общий тираж антиутопии Маргариты Симоньян “В начале было Слово — в конце будет Цифра” достиг 88 000 экземпляров. В октябре роман стал “Книгой месяца” в сети “Читай-город”», — сообщили представители издательства «Эксмо-АСТ» в своем telegram-канале. Там же отметили, что по результатам августа произведение заняло первую строчку в рейтинге самых продаваемых изданий книжной сети «Читай-город», а в октябре получило престижное звание «Книга месяца», продолжая удерживать ведущие позиции по объемам продаж. На интернет-площадках читатели оставили свыше 3,5 тысячи отзывов о романе.