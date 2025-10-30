Ученые сказали, что магнитные бури затянутся на сутки — что ждать белорусам

Стало известно, что геомагнитные возмущения на Земле затянутся примерно на сутки. Подробнее об этом белорусам и другим жителям планеты рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Так, в четверг, 30 октября, ученые предупредили, что возмущения геомагнитной обстановки будут сохраняться еще примерно около суток. При этом вспышечная активность останется спокойной.
Около 14.30 часов по минскому времени в лаборатории сказали, что на Земле началась магнитная буря, которая станет четвертой в уходящем октябре.
— До этого бури наблюдались с 1 по 3, затем 12 и еще с 18 по 19 число, — напомнили специалисты.
К слову, количество магнитных бурь на Земле повышено второй месяц подряд после летнего спада. Рост геомагнитных возмущений связан с корональными дырами на Солнце на фоне сильного роста вспышечной активности.
Последняя октябрьская магнитная буря зарегистрирована на низком уровне G1 с перспективами роста не более чем до G2. Но ее мощи все же достаточно для очень значительного усиления зоны полярных сияний.
