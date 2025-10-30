Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые сказали, что магнитные бури затянутся на сутки — что ждать белорусам

Ученые предупредили, что магнитные бури затянутся на Земле.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что геомагнитные возмущения на Земле затянутся примерно на сутки. Подробнее об этом белорусам и другим жителям планеты рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Так, в четверг, 30 октября, ученые предупредили, что возмущения геомагнитной обстановки будут сохраняться еще примерно около суток. При этом вспышечная активность останется спокойной.

Около 14.30 часов по минскому времени в лаборатории сказали, что на Земле началась магнитная буря, которая станет четвертой в уходящем октябре.

— До этого бури наблюдались с 1 по 3, затем 12 и еще с 18 по 19 число, — напомнили специалисты.

К слову, количество магнитных бурь на Земле повышено второй месяц подряд после летнего спада. Рост геомагнитных возмущений связан с корональными дырами на Солнце на фоне сильного роста вспышечной активности.

Последняя октябрьская магнитная буря зарегистрирована на низком уровне G1 с перспективами роста не более чем до G2. Но ее мощи все же достаточно для очень значительного усиления зоны полярных сияний.

Тем временем Литва официально закрывает границу с Беларусь до 1 декабря 2025 года.

Также таможня Беларуси отреагировала на закрытие Литвой границы до 1 декабря 2025 года.