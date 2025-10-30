В Красноярском крае отремонтировали два участка дорог к селу Устюг

Ремонт участка дороги Емельяново — Устюг стартовал в прошлом сезоне, тогда было введено в эксплуатацию 2,4 км, в этом — еще 3,2 км. Специалисты заменили асфальтобетонное покрытие, расчистили кюветы и отсыпали обочины, сделали водоотвод и установили знаки. В 2026 году работы продолжатся — планируется ремонт участков с 1-го по 4-й км — на выезде из поселка Емельяново, и с 17-го по 23-й км — между деревней Плоское и селом Устюг.