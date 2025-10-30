В Красноярском крае отремонтировали два участка дорог к селу Устюг

Ремонт дороги Таскино — Устюг — Гаревое на участке с 7-го по 10-й км и трассы Емельяново — Устюг с 8-го по 14-й км завершили в Емельяновском муниципальном округе Красноярского края в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
В ходе капитального ремонта транзитного участка трассы Таскино — Устюг — Гаревое специалисты очистили полосу отвода от растительности, расширили земляное полотно, заменили асфальтобетонное покрытие с ремонтом 18 съездов, устроили водоотводные лотки. Также дорожники обустроили автобусные остановки, включая заездные карманы и павильоны, и на всем протяжении участка смонтировали тротуары и освещение, установили новые знаки и нанесли разметку.
Ремонт участка дороги Емельяново — Устюг стартовал в прошлом сезоне, тогда было введено в эксплуатацию 2,4 км, в этом — еще 3,2 км. Специалисты заменили асфальтобетонное покрытие, расчистили кюветы и отсыпали обочины, сделали водоотвод и установили знаки. В 2026 году работы продолжатся — планируется ремонт участков с 1-го по 4-й км — на выезде из поселка Емельяново, и с 17-го по 23-й км — между деревней Плоское и селом Устюг.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.