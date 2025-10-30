Картаполов: Если США возобновят ядерные испытания, Россия поступит аналогично

Парламентарий подчеркнул, что ни испытания «Буревестника», ни тесты «Посейдона» не являются ядерными. Наш собеседник выразил уверенность, что обладание таким оружием делает Россию уникальной и сильнейшей в мире державой. На вопрос о возможных ядерных испытаниях со стороны США Картаполов ответил, что Россия как подписант Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (РФ отозвала ратификацию соглашения в ноябре 2023 года) добровольно выполняет взятые обязательства, но всегда готова предпринять аналогичные шаги в случае их нарушения партнёрами.