«Его работы — часть культурного кода белорусов». В Минске представили выставку скульптур Андрея Бембеля

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка «Андрей Бембель. Дорогами эпохи» открылась в Национальном художественном музее, передает корреспондент БЕЛТА.
Экспозиция начала работу к 120-летию со дня рождения Андрея Бембеля — народного художника БССР, лауреата Государственной премии БССР, профессора, скульптора, участника Великой Отечественной войны. Андрей Бембель — многогранная личность. За свою жизнь он проявил себя в искусстве, педагогике, общественной деятельности. После себя оставил богатое творческое наследие: монументальные произведения, наполненные героико-гражданским содержанием, с суровостью и выразительностью форм. Он взрастил не одно поколение скульпторов в стенах Белорусского государственного театрально-художественного института (сегодня Белорусская государственная академия искусств), где преподавал более 30 лет. За свою жизнь он дважды возглавлял Союз художников БССР и избирался депутатом Верховного Совета БССР.
На выставке представлены скульптуры из собрания Национального художественного музея и коллекции семьи художника, внучки Татьяны и правнучки Веры, документы и фотографии из фондов Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства и семейного архива. Дополняют экспозицию графические и скульптурные портреты Андрея Бембеля и членов его семьи, созданные коллегами художника по творческому цеху. Можно будет послушать радиопередачу и посмотреть видеофильмы о скульпторе.
Первый заместитель генерального директора по научной, международной и просветительской работе Национального художественного музея Виктория Кузьмина отметила, что личность Андрея Бембеля эпохальна, а его произведения — часть белорусского культурного кода. «Почти каждый белорус знает его произведения. Всех посетителей нашего музея встречает замечательная скульптура Андрея Бембеля», — сказала она и подчеркнула, что создание выставки скульптур — процесс очень трудоемкий. Он включает в себя сбор, монтаж и другие этапы, но сотрудники музея отнеслись к работе с перфекционизмом.
Народный художник Беларуси Иван Мисько в свое время был очень хорошо знаком с автором. «С ним связано все! Мы благодарны ему, потому что в тяжелые послевоенные годы училищ еще не было. Затем в Минске появился театрально-художественный институт, где он преподавал. Так приятно, что у нас сегодня есть своя национальная школа, свой скульптурный цех, своя история», — поделился он.
«Я поняла, как важно другим видеть тех людей, которые успели с ним повстречаться. Знакомых дедушки остается все меньше с каждым годом, но я очень ценю всех, кто помнит его», — поблагодарила внучка художника Татьяна Бембель.
Экспозиция будет работать по 14 декабря 2025 года в выставочном корпусе Национального художественного музея. -0-