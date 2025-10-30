«Его работы — часть культурного кода белорусов». В Минске представили выставку скульптур Андрея Бембеля

Народный художник Беларуси Иван Мисько в свое время был очень хорошо знаком с автором. «С ним связано все! Мы благодарны ему, потому что в тяжелые послевоенные годы училищ еще не было. Затем в Минске появился театрально-художественный институт, где он преподавал. Так приятно, что у нас сегодня есть своя национальная школа, свой скульптурный цех, своя история», — поделился он.