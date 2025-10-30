Пригожин вступился за Крида, которого требуют «отменить»

Пригожин назвал ситуацию вокруг Крида нонсенсом.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин вступился за певца Егора Крида, которого пытаются лишить звания «Заслуженный артист Республики Башкортостан». По словам Пригожина, петиция за отмену его концертов вряд ли приведет к запрету выступлений артиста..
«Послушайте, Крид талантливый артист, у него есть песни с нецензурными вставками, но покажите знаменитостей, которые работают в жанре современного попа, чьи песни не содержат обсценной лексики. Это нонсенс, потому что тогда нужно отменять львиную долю артистов на нашей сцене», — заявил Пригожин. Его слова передает «Общественная служба новостей».
По мнению продюсера, попытки отменить Крида могут быть связаны с недавним конфликтом певца с главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной. Пригожин отметил, что спор долго обсуждался в публичном пространстве и мог иметь последствия для артиста. Супруг певицы Валерии добавил, что российские зрители и фанаты вряд ли допустят полной отмены Егора Крида.
Конфликт между Мизулиной и Кридом начался после концерта артиста в «Лужниках» 30 августа 2025 года, который общественница назвала «голой вечеринкой» из-за откровенного танцевального номера и поцелуя на сцене. Мизулина обратилась в правоохранительные органы с требованием проверить возможные нарушения закона о защите детей, а Крид и ряд других артистов публично опровергли обвинения в развратности. Все подробности скандала между Кридом и Мизулиной — в материале URA.RU.