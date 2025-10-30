Пригожин вступился за Крида, которого требуют «отменить»

Конфликт между Мизулиной и Кридом начался после концерта артиста в «Лужниках» 30 августа 2025 года, который общественница назвала «голой вечеринкой» из-за откровенного танцевального номера и поцелуя на сцене. Мизулина обратилась в правоохранительные органы с требованием проверить возможные нарушения закона о защите детей, а Крид и ряд других артистов публично опровергли обвинения в развратности. Все подробности скандала между Кридом и Мизулиной — в материале URA.RU.