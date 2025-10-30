Ричмонд
«Хочется пожить по-человечески»: любовь и трагедия Анатолия Папанова

31 октября день рождения мог бы отпраздновать Анатолий Папанов — один из самых ярких и харизматичных актеров Советского Союза. Многие запомнили артиста по забавным ролям в «Двенадцати стульях» и «Бриллиантовой руке», но жизнь Папанова за кадром сильно отличалась от его веселых образов на экране. URA.RU вспоминает непростую историю Анатолия Папанова.

Анатолий Папанов, знаменитый по забавным ролям, всегда любил играть драматичных героев.

31 октября день рождения мог бы отпраздновать Анатолий Папанов — один из самых ярких и харизматичных актеров Советского Союза. Многие запомнили артиста по забавным ролям в «Двенадцати стульях» и «Бриллиантовой руке», но жизнь Папанова за кадром сильно отличалась от его веселых образов на экране. URA.RU вспоминает непростую историю Анатолия Папанова.

Детство и военные годы.

Анатолий Папанов родился в Вязьме в 1922 году. Любовь к театру проявилась у будущего артиста с детства: отец Анатолия, офицер Дмитрий Филиппович, в юности участвовал в любительских спектаклях и организовал с товарищами постановки. Юный Папанов-младший, во всем стремившийся стать похожим на отца, тоже заинтересовался сценой.

В конце 20-х Папановы перебрались в Москву. Ребенком Анатолий не любил учиться и часто хулиганил. Закончив школу с плохими оценками, он и не задумывался о высшем образовании, поэтому устроился на завод литейщиком, а в свободное время пытался стать актером.

Как только Анатолию Папанову удалось устроиться в театр рабочей молодежи и начать сниматься в кино — началась Великая Отечественная война. Начинающего актера призвали, за пару месяцев обучили стрелять из зенитного орудия и отправили на фронт.

Анатолий Папанов в роли Владимира Дмитриевича во время съемок фильма «Время желаний».

В 1942 году Папанов попал в окружение и получил серьезную травму: снаряд прилетел прямо в блиндаж, где солдат грелся с товарищами. Выжил только Анатолий Папанов — из-за ранения ему ампутировали два пальца на ноге. После операции артист несколько лет не мог ходить без трости — поэтому его демобилизовали.

Но вместо того, чтобы поехать домой, Папанов вместе с другими пострадавшими собрали небольшую труппу и ездили по военным госпиталям, поддерживая раненных солдат выступлениями и песнями. Тогда артист понял, что сцена — это его настоящее призвание.

Любовь на всю жизнь и бабушка, забравшая ребенка.

Вернувшись в Москву, Анатолий Папанов отправился поступать в ГИТИС. В университете он встретился с Надеждой Каратевой — девушка год проработала медсестрой в госпиталях и теперь восстанавливалась на учебу. Они подружились, начали встречаться, а после окончания войны расписались в ЗАГСе.

Вместе с женой Анатолий Папанов переехал в Клайпеду — в городе восстанавливали театр, и Надежду позвали работать в местной труппе. Но вот для Анатолия работы в литовском городке не нашлось. Творческий кризис продлился несколько лет — пока Папанова не позвали обратно в Москву. Сначала жена артиста отказывалась возвращаться в столицу, но спустя год сдалась под напором мужа.

Анатолий Папанов в роли Лёлика на съемках кинофильма «Бриллиантовая рука».

Пара переехала в коммунальную комнату к родителям Надежды. Комнату разделили картонными коробками, чтобы хоть как-то выделить супругам свой уголок. Отдельное жилье Папановым дали, только когда у них появилась дочка Елена — для семьи подготовили комнату в Театре сатиры.

Но бабушка наотрез отказалась отдавать внучку в театр — она заявила, что ребенку не место среди актеров за пыльными кулисами. В итоге Елена прожила с бабушкой до пятнадцати лет и считала ее своей второй мамой.

В детстве Елена часто забегала в гости к родителям — она вспоминала, что все артисты баловали ее и угощали всем, что у них было. Театральный быт впечатлил девочку, и, повзрослев, она продолжила дело родителей.

Главные роли Анатолия Папанова в кино.

Путь Анатолия Папанова от второстепенных эпизодов к легендарным ролям оказался непростым. Камера долго сковывала молодого актера, и лишь с годами он научился жить в кадре. Настоящий успех пришел в 1963 году, когда режиссер Александр Столпер уговорил Папанова сыграть генерала Серпилина в военной драме «Живые и мертвые». Скептически настроенный артист не верил в успех картины, но именно эта роль принесла ему всесоюзную славу. Киноленту посмотрели более 40 миллионов зрителей, а образ фронтового командира стал символом честности и внутренней силы поколения победителей. Портрет Папанова в мундире генерала попал на обложку журнала «Советский экран» и даже на почтовую марку.

Миллионы зрителей знают Папанова в роли Кисы из «12 стульев».

Затем наступила золотая эпоха комедийных дуэтов Папанова с Андреем Мироновым. Их герои стали настоящими народными любимцами. В фильме Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» Папанов сыграл тестя героя Миронова — человека, прекрасно осведомленного о незаконных делишках зятя.

Вслед за этой работой последовала роль Лелика в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая — та самая, где родилась ставшая народной фраза: «Тебя посодют, а ты не воруй!». Импровизация и интонации, отточенные годами театра сделали персонажей Папанова узнаваемыми с первых секунд на экране.

Творческое содружество с Мироновым продолжилось в «Двенадцати стульях» Марка Захарова, где Папанов воплотил Кису Воробьянинова, жалкого, но трогательного спутника Остапа Бендера. Позже оба актера вновь встретились на экране — в телевизионном «Ревизоре», где Анатолий Дмитриевич сыграл мэра Сквозник-Дмухановского, типичного чиновника из гоголевского мира абсурда и лицемерия.

Роль в Белорусском вокзале стала одной из самых трогательных в карьере артиста.

Но актер был силен не только в комедии. В картине Андрея Смирнова «Белорусский вокзал» Папанов сыграл фронтовика, переживающего болезненное столкновение с миром мирного времени. Фильм стал культовым, а сцена исполнения песни Булата Окуджавы «Десятый батальон» оказалась одной из самых искренних в советском кино.

Конечно, нельзя не вспомнить голос, знакомый каждому советскому ребенку. Папанов подарил интонации десяткам мультперсонажей, но по-настоящему бессмертным стал Волк из «Ну, погоди!», который стал культурным паролем нескольких поколений.

Загулы и пьяные выходки.

По воспоминаниям родственников, Анатолий Папанов был любящим семьянином и трудолюбивым человеком. Единственным недостатком артиста называли пристрастие к алкоголю. Елена вспоминала, что артист любил крепко выпить, но никогда не подводил коллег. Гулял Папанов лишь когда у него не было работы — но каждый раз ни в чем себе не отказывал.

В загулах Анатолий Папанов мог потерять деньги или оставить документы. Один раз нетрезвый артист повздорил с милиционером, который просил его вернуться домой. В итоге Папанов набросился на постового и схватил его за лацканы. За это актера закрыли на пятнадцать суток. Но Папанову удалось договориться с милицией — чтобы не подводить коллег, днем он подметал улицы, а вечером силовики отвозили его выступить на сцене.

Анатолий Папанов в роли Самойленко в фильме «Плохой хороший человек» по повести А. Чехова «Дуэль».

В другой раз Папанов вместе с коллегой Евгением Вестником, во время очередной попойки, сели на поезд до Ленинграда. Надежда, которую муж ни о чем не предупредил, обошла все отделения милиции, но супруга так и не нашла. Папанов вернулся домой сам — нагулявшись в культурной столице, друзья вернулись обратно в Москву.

Бросил пить артист в 1973 году — когда умерла его мать. Женщина часто просила Папанова бросить пить, но он не слушал ее. На поминках актер отодвинул рюмку — и с тех пор ни разу не пил.

Последняя роль Анатолия Папанова.

Актеры Андрей Миронов (слева) и Анатолий Папанов в художественном фильме «Бриллиантовая рука».

В последние годы роли для Папанова отбирала его жена. Прочитав сценарий «Холодного лета пятьдесят третьего», Надежда раскритиковала фильм, но артист решил сам посмотреть текст и в итоге согласился сняться.

Драматическая роль бывшего главного инженера стала последней в карьере артиста. Вернувшись со съемок «Холодного лета пятьдесят третьего», Анатолий Папанов скончался от сердечного приступа. В последней сцене, в которой снялся актер, его персонаж признается, что лучшие годы остались позади: «Об одном жалею — годы. Так хочется пожить по-человечески, поработать».