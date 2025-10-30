В Санкт-Петербурге запустили курсы для работников системы допобразования

«Эти не очень продолжительные, но очень насыщенные курсы, на мой взгляд, могут подвигнуть нас на какие-то озарения, находки, которые помогут сделать нашу непростую, но интересную педагогическую жизнь еще более насыщенной и удовлетворяющей нас», — отметила на открытии мероприятия генеральный директор Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных Мария Катунова.