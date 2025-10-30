В Санкт-Петербурге запустили курсы для работников системы допобразования

Курсы повышения квалификации, посвященные мотивации детей к творчеству, стартовали для работников системы дополнительного образования 14 октября в театрально-концертном комплексе «Карнавал» Санкт-Петербурга, сообщили в городском комитете по образованию. Занятия организованы в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
«Эти не очень продолжительные, но очень насыщенные курсы, на мой взгляд, могут подвигнуть нас на какие-то озарения, находки, которые помогут сделать нашу непростую, но интересную педагогическую жизнь еще более насыщенной и удовлетворяющей нас», — отметила на открытии мероприятия генеральный директор Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных Мария Катунова.
Методист Дворца детского и юношеского творчества Кировского района Светлана Гладких открыла пленарное заседание с размышлениями о балансе между внешней стимуляцией и внутренней мотивацией в педагогике.
Также участники мероприятия обсудили значимость роли педагога в выборе профессиональной траектории учеников, тему геймификации как инструмента повышения учебной мотивации, участие детей в спортивных мероприятиях и многое другое.
Всего в первом полугодии этого учебного года обучение пройдут более 250 слушателей по 9 дополнительным профессиональным программам повышения квалификации.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.