Новогодний марафон стартовал: Москва зажигает огни за два месяца до праздника. Фоторепортаж

Торговый центр украсили традиционно красным бантом, но только со стороны Кузнецкого моста и переулок На улицы Москвы уже вернулись светящиеся арки, гирлянды, арт-объекты и, конечно, праздничные елки Перед входом в парк планируют открыть каток В прошлом году новогодняя атрибутика появилась в столице только в ноябре Местные власти рекомендовали торговым точкам полностью завершить украшение к 1 ноября Фасады местных магазинов, кафе и ресторанов уже вовсю погружены в новогоднюю атмосферу Предположительно, каток заработает в ноябре-декабре 2025 года Однако пока она стоит без гирлянд и других украшений, на ней есть только звезда В Москве уже начали украшать витрины магазинов к Новому году Отмечается, что ранняя подготовка связана с ростом туристического спроса на новогодние каникулы Серебряные звезды также уже появились на витринах ЦУМа На фасаде разместили красные ленты с надписями «С Новым годом» и Happy New Year Перед главной входной аркой Парка Горького уже установили елку Праздничные украшения появились также на фасаде ЦУМа Сейчас к дереву не подойти, территория вокруг него огорожена металлическим забором При этом в столице еще не выпал даже первый снег.