Дмитриев: В Евросоюзе не считают забавным запрет на экспорт сантехники в Россию

Производители европейской сантехники не считают забавным запрет на ее экспорт в Россию. С таким заявлением в четверг, 30 октября, выступил в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
— Сантехнические компании ЕС терпят убытки, чиновники ЕС радуются. Ассоциация итальянских предпринимателей: «Хотя для россиян это забавно — запрет на использование сантехники забавен, — но для нас это не смешно», — процитировал Дмитриев.
По его мнению, в Европейском Союзе полагают, что в будущем им самим потребуется больше унитазов, что и стало причиной введения этого запрета.
На прошлой неделе Евросоюз в 19-м пакете антироссийских санкций закрепил запрет поставлять в Россию унитазы, биде и другую сантехнику. Среди прочего, объединение ввело ограничения в отношении ректора Высшей школы экономики Никиты Анисимова. Это произошло после того, как он заявил, что вуз профинансирует обучение участников специальной военной операции и их детей. ЕС также ввел санкции против «АвтоВАЗа» и главы компании Максима Соколова.
Также было запрещено предоставление туристических услуг в России. ЕС также расширил список запрещенных к экспорту в РФ товаров, которые «способствуют укреплению промышленного потенциала».