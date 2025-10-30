Дмитриев: В Евросоюзе не считают забавным запрет на экспорт сантехники в Россию

На прошлой неделе Евросоюз в 19-м пакете антироссийских санкций закрепил запрет поставлять в Россию унитазы, биде и другую сантехнику. Среди прочего, объединение ввело ограничения в отношении ректора Высшей школы экономики Никиты Анисимова. Это произошло после того, как он заявил, что вуз профинансирует обучение участников специальной военной операции и их детей. ЕС также ввел санкции против «АвтоВАЗа» и главы компании Максима Соколова.