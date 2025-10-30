МЧС предупреждает пермских водителей об опасном тумане

В ведомстве призвали пешеходов проявлять осторожность при переходе проезжей части. Туман затрудняет восприятие дорожной ситуации как для пешеходов, так и для водителей. Видимость может снизиться до критических показателей, при которых участники движения могут не заметить друг друга вовремя.