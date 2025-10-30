Ричмонд
МЧС предупреждает пермских водителей об опасном тумане

Туман в регионе ожидается ночью и утром.

Ночью и утром 31 октября в Пермском крае местами ожидается туман со значительным снижением видимости, которое может создать опасность для водителей и пешеходов. Об этом сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.

«По данным Пермского ЦГМС ночью и утром 31 октября местами по краю прогнозируется туман. Водителям необходимо соблюждать осторожность. Движение следует осуществлять с учетом дорожного покрытия», — отметили в региональном МЧС.

В ведомстве призвали пешеходов проявлять осторожность при переходе проезжей части. Туман затрудняет восприятие дорожной ситуации как для пешеходов, так и для водителей. Видимость может снизиться до критических показателей, при которых участники движения могут не заметить друг друга вовремя.