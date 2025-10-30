В Иерусалиме прошёл массовый протест иудеев против призыва в армию

Десятки тысяч ультраортодоксальных иудеев вышли на улицы Иерусалима в знак протеста против планов ввести обязательную воинскую повинность для религиозных слоёв населения. По данным портала Ynet, в акции, получившей название «Марш миллионов», приняли участие около 200 тысяч человек.
Протестующие требовали от правительства отказаться от идеи призыва в армию учащихся религиозных учебных заведений, которые до сих пор фактически освобождены от службы. Для участия в митинге ортодоксы со всей страны стекались в Иерусалим, многие шли пешком по 1-му шоссе, соединяющему город с центральным побережьем. Из-за этого полиция на несколько часов полностью перекрыла движение по одной из ключевых магистралей страны, а железнодорожное сообщение с Иерусалимом было приостановлено.
В районе центрального автовокзала и железнодорожного вокзала возникло масштабное столпотворение. По сообщению израильской телерадиокомпании Kan, демонстранты вступали в стычки с полицией, журналистами и прохожими. Многие забирались на крыши зданий, включая недостроенную высотку и строительный кран. В ходе беспорядков 15-летний участник акции погиб, сорвавшись с большой высоты.
К вечеру митинг завершился, движение поездов постепенно восстанавливается, а организаторы призвали участников расходиться.
Поводом для протестов стало решение Верховного суда Израиля от лета 2024 года, согласно которому ультраортодоксальные иудеи обязаны проходить военную службу наравне со всеми гражданами. Суд постановил, что отсрочка для учащихся ешив (религиозных учебных заведений) больше не имеет правовой основы, и запретил финансировать их финансирование, если студенты уклоняются от призыва.
До этого ультраортодоксы де-факто были освобождены от службы, что в условиях войны в Газе вызвало острую общественную дискуссию.
Сейчас в стране насчитывается около 67 тысяч ультраортодоксальных мужчин призывного возраста. Несмотря на массовое сопротивление, после начала операции в Газе небольшое число религиозных евреев добровольно вступили в армию.
Ультраортодоксальные иудеи составляют 13,5% населения Израиля (около 1,28 млн человек при общей численности страны в 9,45 млн).
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил главу Совета по нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби.