В Иерусалиме прошёл массовый протест иудеев против призыва в армию

Протестующие требовали от правительства отказаться от идеи призыва в армию учащихся религиозных учебных заведений, которые до сих пор фактически освобождены от службы. Для участия в митинге ортодоксы со всей страны стекались в Иерусалим, многие шли пешком по 1-му шоссе, соединяющему город с центральным побережьем. Из-за этого полиция на несколько часов полностью перекрыла движение по одной из ключевых магистралей страны, а железнодорожное сообщение с Иерусалимом было приостановлено.