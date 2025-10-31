Ричмонд
В Пермском крае пройдет «Большой этнографический диктант»

В Прикамье диктант можно будет написать очно более чем на 200 площадках.

Источник: Комсомольская правда

С 1 по 8 ноября 2025 года жители Пермского края смогут принять участие в юбилейной X Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант». Мероприятие пройдет не только во всех регионах России, но и за рубежом.

В Прикамье диктант можно будет написать очно более чем на 200 площадках — в школах, колледжах, библиотеках, музеях и домах культуры.

Акция традиционно объединяет участников разных возрастов, профессий и национальностей, подчеркивая богатство и единство культур страны. Принять участие можно в двух форматах:

— Очно — на площадках в российских регионах и в Русских домах стран СНГ; — Онлайн — на официальном сайте проекта, что позволяет присоединиться всем желающим независимо от места проживания.

Диктант состоит из 30 тестовых вопросов, на выполнение которых дается 45 минут. Максимальный результат — 100 баллов.

Как сообщила координатор акции в Пермском крае Ирина Оборина, правильные ответы появятся на сайте до 13 ноября, а итоги подведут 12 декабря.