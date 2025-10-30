Дипломаты из РФ должны за сутки отправить уведомление о поездке в ЕС

В Европейском союзе официально ввели новые ограничительные меры в отношении российских дипломатов. Как сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер, теперь дипломаты из России обязаны направлять уведомление о планируемой поездке в страны Евросоюза минимум за 24 часа до пересечения границы.
Данные меры стали частью 19-го пакета антироссийских санкций, о введении которого ранее заявляла глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас. Новые правила ужесточают порядок перемещения российских дипломатов по территории стран объединения.
Сообщается, что уведомления должны поступать заблаговременно, не позднее чем за сутки до планируемого въезда.
Анитта Хиппер также уточнила, что обязанность российских дипломатов уведомлять о поездках по странам Евросоюза распространяется также на членов их семей. От таких «уведомлений» освобождены лишь несовершеннолетние дети или члены семьи, которые не живут с дипломатами на регулярной основе.
Напомним, что решение о введении дипломатических ограничений было согласовано ещё 7 октября. По данным газеты Financial Times, их одобрили, несмотря на позицию Венгрии, которая ранее блокировала подобные инициативы.
Согласно новым правилам, российские дипломаты, работающие в столицах государств ЕС, обязаны информировать принимающие страны о своих планах посетить третьи государства. Инициатива, которую долгое время продвигала Чехия, ранее не принималась из-за права вето со стороны Венгрии.