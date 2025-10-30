В Новосибирской области отремонтировали проезд к селу Кундран

Участок дороги Убинское — Кундран протяженностью почти 7 км отремонтировали в Убинском районе Новосибирской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
«Эта дорога является единственным подъездом к селу Кундран и еще трем населенным пунктам, поэтому для местных жителей жизненно необходимо иметь беспрепятственный круглогодичный проезд. Ремонт отдельных участков этой дороги проводим ежегодно в ходе национального проекта. В этом году восстановили участок протяженностью почти 7 километров. Участок уже введен в эксплуатацию», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.
Дорога Убинское — Кундран общей протяженностью 58 км была построена в 1970-х годах, 9 км трассы имеют асфальтобетонное покрытие, остальные 49 км — щебеночное. Приведение дороги в нормативное состояние позволит обеспечить стабильный проезд общественного транспорта, школьных маршрутов и грузовых автомобилей, перевозящих товары первой необходимости.
Всего в 2025 году в Новосибирской области ремонт проводится на 104 дорожных объектах, из них 47 уже введены в эксплуатацию.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.