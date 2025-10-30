В Новосибирской области отремонтировали проезд к селу Кундран

«Эта дорога является единственным подъездом к селу Кундран и еще трем населенным пунктам, поэтому для местных жителей жизненно необходимо иметь беспрепятственный круглогодичный проезд. Ремонт отдельных участков этой дороги проводим ежегодно в ходе национального проекта. В этом году восстановили участок протяженностью почти 7 километров. Участок уже введен в эксплуатацию», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.