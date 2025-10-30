МАРТ проверил закладку овощей и яблок в стабфонды. Что показал мониторинг?

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МАРТ проверил ход закладки овощей и яблок в стабфонды. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Мониторинг проходил с 27 по 29 октября 2025 года во всех регионах страны. Главными управлениями МАРТ по областям и Минску проверено 23 овощехранилища на предмет хода закладки овощей и яблок в стабфонды, условий хранения, качества закладываемой продукции.
Результаты мониторинга свидетельствуют, что в целом продукция хранится в оборудованных специальных складах с системами измерения температуры и влажности, а также в контейнерах или навалом. Визуальный осмотр показал отсутствие признаков порчи или гнили, а качество продукции признано удовлетворительным. Вопросы закладки плодоовощной продукции в стабфонды находятся на особом контроле МАРТ.
В соответствии с постановлением правительства № 399 на межсезонный период 2025/26 годов потребность в борщевом наборе составляет 148,78 тыс. т. Срок закладки установлен до 15 ноября 2025 года. По состоянию на 29 октября уже заложено 119,85 тыс. т, или 80,6% от общей потребности. -0-