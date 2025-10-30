МАРТ проверил закладку овощей и яблок в стабфонды. Что показал мониторинг?

Результаты мониторинга свидетельствуют, что в целом продукция хранится в оборудованных специальных складах с системами измерения температуры и влажности, а также в контейнерах или навалом. Визуальный осмотр показал отсутствие признаков порчи или гнили, а качество продукции признано удовлетворительным. Вопросы закладки плодоовощной продукции в стабфонды находятся на особом контроле МАРТ.