В Санкт-Петербурге назвали лучших педагогов дополнительного образования

Торжественная церемония награждения лауреатов премии Правительства Санкт‑Петербурга «Лучший педагог дополнительного образования» состоялась 15 октября в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». В число победителей вошли педагоги Дворца творчества детей и молодежи Колпинского района, сообщили в местной администрации.
Награда была учреждена для поддержки талантливых педагогов, которые раскрывают потенциал юных петербуржцев и вносят неоценимый вклад в повышение престижа педагогической профессии. Звание лауреатов было присвоено 50 лучшим специалистам города. Среди них педагоги образцового детского коллектива театра-студии «Первый этаж» Ольга Астафьева и Ольга Суворова из Колпинского района. Премия стала заслуженной оценкой профессионального мастерства педагогов и их преданности своему делу.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.