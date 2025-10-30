В Благовещенске будущие строители проинспектировали дорожные работы

«Практика приглашать студентов на объекты для нас не нова. Раньше такие занятия проводили для учащихся ссузов, теперь — для будущих выпускников ДальГАУ. Наши дорожные организации активно привлекают студентов на свои предприятия, где студенты проходят практику, а затем видят уже свои перспективы трудоустройства. Мы в этом видим вклад в развитие кадрового потенциала дорожного сектора региона», — отметил начальник отдела регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства Иван Курицын.