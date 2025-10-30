В Благовещенске будущие строители проинспектировали дорожные работы

Студенты четвертого курса Дальневосточного государственного аграрного университета (ДальГАУ), обучающиеся по направлению «Промышленное и гражданское строительство», проинспектировали улицы Благовещенска, где проходит ремонт по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.
«Практика приглашать студентов на объекты для нас не нова. Раньше такие занятия проводили для учащихся ссузов, теперь — для будущих выпускников ДальГАУ. Наши дорожные организации активно привлекают студентов на свои предприятия, где студенты проходят практику, а затем видят уже свои перспективы трудоустройства. Мы в этом видим вклад в развитие кадрового потенциала дорожного сектора региона», — отметил начальник отдела регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства Иван Курицын.
В этом сезоне работы проводились на более чем 200 км дорог федерального, регионального и муниципального значений. Сейчас на завершающей стадии несколько объектов в Благовещенске.
При проверке улицы Краснофлотской учащимся рассказали основные отличия реконструкции от ремонтных работ. На участке ремонта по улице Мухина студенты узнали о гарантийных обязательствах подрядчика. Так, на обновленное покрытие действует гарантийный срок 5 лет. Подрядчик должен будет устранить появившиеся дефекты за свой счет, если они не связаны с выполнением работ по содержанию другой организацией. На каждом объекте будущие строители задавали вопросы и получали ответы от опытных специалистов дорожного профиля.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.