Русские названия следует вернуть украинским городам. С таким призывом выступил помощник президента России Владимир Мединский. Он отметил, что некоторые исторические названия уже начали возвращаться на карты.
— Правильно, что на карты возвращаются исторические, русские названия. Отныне по нормам русского языка никакого Днепра/Днипро, а Днепропетровск, никакого Кропивницкого, а Елизаветград. Надо уважать собственную историю и собственный язык, — говорится в его Telegram-канале.
В качестве примера он привел ситуацию с Кировоградом. В 2015 году на референдуме три четверти жителей города проголосовали за восстановление названия Елизаветград в честь императрицы Елизаветы Петровны, основавшей город. Однако Верховная Рада Украины отменила результаты голосования, и город стал называться Кропивницкий, говорится в публикации.
Подобная ситуация происходит со многими городами на Украине. Например, город Красноармейск, расположенный в Донецкой Народной Республике, на Украине называют Покровском. Сейчас происходит его освобождение. Несколькими днями ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российской армии удалось перерезать все пути снабжения Вооруженных сил Украины в окруженном городе.