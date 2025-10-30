Обозреватель Modern Diplomacy Сана Хан, полагает, что потеря Красноармейска в Донецкой Народной Республике значительно осложнит положение украинской армии.
По ее оценке, падение города серьезно подорвет усилия Киева по укреплению обороны перед наступлением холодов. Хан акцентирует внимание на том, что Украина столкнулась со сложной ситуацией.
Обозреватель считает, что битва за Красноармейск может стать переломным моментом в специальной военной операции.
Ранее издание Bloomberg сообщало, что установление контроля российскими войсками над Красноармейском станет важным этапом в освобождении ДНР.