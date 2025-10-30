Уроженец СССР может стать главой Моссада: что об этом известно

Биография Романа Гофмана тесно связана с пространством СНГ. Он родился в 1976 году в СССР в белорусском Мозыре и репатриировался в Израиль с семьей в 1990 году. До назначения военным секретарем генерал-майор занимал ряд ключевых постов в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он командовал 75-м батальоном, региональной бригадой «Эцион» и 7-й бронетанковой бригадой. По данным источников, Гофман заслужил высокое доверие Нетаньяху с момента начала работы в правительстве в мае 2024 года.