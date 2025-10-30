Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уроженец СССР может стать главой Моссада: что об этом известно

Walla: уроженец СССР Роман Гофман может возглавить Моссад.

Источник: Комсомольская правда

По данным инсайдеров в израильских силовых ведомствах, генерал-майор Роман Гофман, нынешний военный секретарь премьер-министра Биньямина Нетаньяху, считается основным претендентом на пост нового руководителя внешней разведки Израиля «Моссад». Об этом в четверг сообщило издание Walla.

Отмечается, что директор «Моссада» обычно назначается на четыре года. При этом премьер-министр может продлить эти полномочия еще на один год. Нынешний глава ведомства Давид Барнеа, который должен был уйти в отставку 1 июня 2025 года, уже работает в рамках продленного срока.

Биография Романа Гофмана тесно связана с пространством СНГ. Он родился в 1976 году в СССР в белорусском Мозыре и репатриировался в Израиль с семьей в 1990 году. До назначения военным секретарем генерал-майор занимал ряд ключевых постов в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он командовал 75-м батальоном, региональной бригадой «Эцион» и 7-й бронетанковой бригадой. По данным источников, Гофман заслужил высокое доверие Нетаньяху с момента начала работы в правительстве в мае 2024 года.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о другом выходце из СССР на высоком посту. Речь шла о руководителе Белого дома по кадрам Серхио Горе, чья настоящая фамилия — Гороховский. Как выяснила Times of Malta, он родился в Ташкенте.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше